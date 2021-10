De Decker pas si déçu que cela: "Nous voulions garder le 0-0 le plus longtemps possible"

L'entraîneur de Deinze sait que son équipe est loin du niveau de Bruges mais regrettait le tournant du match.

Wim De Decker ne pouvait bien évidemment pas se réjouir d'avoir perdu au Club de Bruges, mais le coach de Deinze préférait aller chercher le positif dans ce duel contre le champion de Belgique en titre.

"Perdre, c'est toujours une déception, et c'est dommage car pour nous l'aventure de la Coupe s'arrête aujourd'hui", a déclaré l'ancien coach de La Gantoise en conférence de presse. "On a bien tenu pendant une mi-temps, le but était évidemment de rester à 0-0 le plus longtemps possible, surtout après l'expulsion qui a compliqué notre soirée. C'est le tournant du match. Dommage de prendre ce but aussi vite en seconde période. On a quand même pu voir le chemin qu'il nous reste à parcourir jusqu'au haut niveau".

Et le chemin sera encore long, puisque pour le moment c'est Westerlo qui mène la danse en D1B. Et tiens tiens, ce sont les Campinois qui seront leurs adversaires ce week-end en championnat.