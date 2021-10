"Il y a 3 mois, je n'avais pas de club et ce soir je marque!"

Après la rencontre entre le Club de Bruges et Deinze, il n'y avait personne de plus heureux qu'Izquierdo au Jan Breydel.

Titulaire et buteur, José Izquierdo ne boudait pas son plaisir en interview après la rencontre: "Je suis heureux de mon match, même plus que ce que je pensais. J'ai rêvé de ce but depuis tellement longtemps. Il y a 3 ou 4 mois, je n'avais pas de club et ce soir je marque. C'est génial."

Mais le Colombien ne veut pas s'enflammer pour autant. "Je veux avancer étape par étape pour revenir au top. Quand tu es blessé pendant longtemps comme moi, c'est logique de devoir se remettre en ordre. Les supporters voulaient voir plus d' Izquierdo? Moi aussi je voulais voir plus d'Izquierdo (rires)."

Le Club de Bruges a remporté son premier match de Coupe de Belgique ce mercredi, en battant Deinze 3-0? Bas Dost est l'autre buteur de la rencontre.