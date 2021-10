Philippe Clement: "On a cherché des automatismes"

Philippe Clement se montrait heureux de la qualification de ses ouailles.

Philippe Clement ne boudait pas son plaisir quelques minutes après la victoire (3-0) de son équipe contre Deinze en Coupe de Belgique. "Je suis content de la qualification", a déclaré le T1 brugeois en conférence de presse. "On avait une mauvaise expérience avec eux, ils nous avaient éliminés il y a 3 ans. On se méfiait au coup d'envoi".

Les Brugeois ont directement pris les choses en main: "On a eu 2-3 occasions dans les 20 premières minutes. J'ai vu de belles combinaisons, cependant les joueurs se cherchaient. Normal, quand on joue avec des garçons de 16 et 17 ans, et Izquierdo qui n'avait plus commencé un match depuis près de 2 ans. Le gardien de Deinze a retardé le premier but mai sil est tombé au bon moment pour nous. On a eu un coup de moins bien mais on a tout de même eu des occasions pour l'emporter plus largement. Je ne peux qu'être satisfait".

C'est surtout un bon résultat pour le Club avant d'aller à STVV qui a été éliminé à Seraing.. après 120 minutes d'efforts.