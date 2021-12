Croky Cup : Décisif durant les prolongations, le Standard de Liège se hisse en quart de finale

Ce jeudi soir dans un Sclessin particulièrement vide (assistance : 4.056), le Standard de Liège recevait le Beerschot dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Luka Elsner devait se passer des services d'Arnaud Bodart (pas encore 100% après avoir été touché aux quadriceps), Selim Amallah (hanche) et Samuel Bastien (Covid-19). Hugo Siquet, qui rejoindra Fribourg dès ce mois de janvier, est absent de la feuille de match tout comme Kostas Laifis. Mehdi Carcela et Denis Dragus sont titulaires ce jeudi soir.

© photonews

Les premières frappes cadrées de la partie seront anversoises avec des tirs de Holzhauser (11e) et Soumaré (14e), mais Henkinet, vigilant, repoussera le premier et captera le deuxième. La première occasion liégeoise sera signée Raskin, mais Vanhamel boxera l'enroulé du médian liégeois (25e). Le dernier rempart liégeois devra effectuer une envolée pour aller chercher une tête de Soumaré (45e). Les deux équipes ne parviendront pas à ouvrir la marque et rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-0.

© photonews

Le Standard de Liège remontera sur le terrain avec de meilleures intentions offensives après la pause. En effet, Vanhamel effectuera une parade de toute beauté sur une reprise de la tête de Dussenne (54e). Mais les Rats se montreront à nouveau plus dangereux. Quelques minutes plus tard, Bourdin à la déviation d'un centre de Holzhauser, verra le ballon aller heurter le poteau liégeois (59e). Juste apès, Henkinet devra se détendra pour repousser une tête de Suzuki (63e). Sur un caviar de Soumaré, Holzhauser aura l'occasion d'ouvrir la marque, mais Henkinet sauvera les meubles avec un arrêt réflexe (67e).

© photonews

Dans le dernier quart d'heure de jeu, le matricule 16 décidera de pousser. Klauss sera proche de faire trembler les filets avec sa reprise, mais le ballon passera juste au-dessus (79e). Henkinet, encore lui, fera un nouvel arrêt déterminant sur une tête de Dom (85e). N'arrivant pas à se départager, les deux équipes iront aux prolongations.

© photonews

C'est finalement Jackson Muleka, très bien servi par Rafia, qui ouvrira la marque d'une belle tête (96e), 1-0. Le buteur servira ensuite Merveille Bokadi qui doublera la mise et tuera tout espoir du côté adverse (119e), 2-0.

Le Beerschot ne parviendra pas à revenir dans la partie. Le Standard s'est fait peur face à une vaillante équipe anversoise, mais assure l'essentiel et se hisse en quart de finale de la Coupe de Belgique. Les Rouches peuvent remercier Henkinet décisif à plusieurs reprises.