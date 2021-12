Hugo Siquet parti, la voie libre pour Collins Fai? "Je ne vais pas avoir droit à un tapis rouge"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège est parvenu à se hisser en quart de finale de la Coupe de Belgique après avoir pris difficilement la mesure du Beerschot (2-0). Les Rouches ont dû aller jusqu'aux prolongations.

Le Standard de Liège a assuré l'essentiel en se qualifiant pour le prochain tour, mais ce fut compliqué pour les Rouches durant nonante minutes. "C'était difficile et nous ne sommes pas arrivés à produire un bon jeu sur les phases offensives. Nous avions la possession, mais nous manquions le dernier geste", a confié Collins Fai à l'issue de la rencontre avant de saluer Laurent Henkinet qui a multiplié les arrêts décisifs contre les Rats. "Il nous a sauvés et nous a remis dans le match", a expliqué le défenseur.

Il a fallu du temps au matricule 16 pour rentrer dans son match. "Mehdi (Carcela) et moi, ça faisait longtemps que nous n'avions pas été titulaires, il fallait le temps que la connexion se fasse. Un petit manque d'automatismes aussi", a précisé le back droit qui devrait jouer beaucoup plus à l'avenir étant donné qu'Hugo Siquet va rejoindre Fribourg dès ce mois de janvier. "Ce n'est pas une garantie, il faut le mériter. Je ne vais pas avoir droit à un tapis rouge et le coach fera ses choix. Je suis content pour Hugo, j'espère qu'il va progresser car il représente l'avenir des Diables Rouges", a ajouté l'international camerounais qui participera à la CAN au mois de janvier. "Il y a pas mal de jeunes joueurs qui pourront jouer au poste de back droit, nous verrons si le club recrute ou non. Hugo a montré la voie donc les autres peuvent suivre", a conclu Fai.