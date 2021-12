L'homme du match se nomme Laurent Henkinet : "Il fallait être là pour l'équipe"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège est parvenu à se hisser en quart de finale de la Coupe de Belgique. Les Rouches ont dû aller jusqu'aux prolongations pour éliminer le Beerschot (2-0).

Si le Standard de Liège est parvenu à rejoindre les quarts de finale de la Coupe de Belgique, c'est en grande partie à Laurent Henkinet. Le portier a été l'homme du match contre le Beerschot. Il a effectué plusieurs arrêts décisifs qui ont évité aux Rouches de chuter à domicile. "On a eu du mal dans le match mais il fallait être là pour l'équipe et sortir les arrêts qu'il fallait dans les moments difficiles. C'est le groupe qui est passé au-dessus et je pense que c'est grâce à l’unité qu’on a qu’on a pu ressortir en prolongations et l’emporter", a confié le dernier rempart liégeois au micro de RTL Sport.

"On se cherche encore"

Les Rouches ont éprouvé des difficultés face au Beerschot. "On se cherche encore, on cherche un peu de confiance par ci par là. Cette victoire au bout des prolongations va nous faire du bien. Moralement, on sort vainqueur aujourd’hui. Si la Coupe est importante ? On est le Standardde Liège, on ne ne peut pas snober une compétition. Tous les matchs sont importantes", a conclu Laurent Henkinet.