Luka Elsner après la qualification du Standard: "On ne va pas se leurrer, on est passés par un trou de souris"

Le Standard de Liège s'est imposé dans la douleur contre le Beerschot en huitième de finale de la Coupe de Belgique (2-0). Les Rouches ont dû aller jusqu'aux prolongations pour éliminer la lanterne rouge de D1A.

Luka Elsner était satisfait de voir son équipe se hisser au tour suivant. "On ne va pas se leurrer, on est passés par un trou de souris. On peut effectivement remercier notre gardien Laurent Henkinet qui nous a sauvés dans des moments clés comme cette frappe d'Holzhauser", a confié le coach du Standard de Liège au micro de RTL Sport à l'issue de la rencontre. "Finalement, on a su rectifier et revenir dans le match en remettant de l'intensité et en remportant des duels. On se sauve pendant ces prolongations avec une victoire et deux buts d'écart. C’était une soirée qui restera difficile, mais l’objectif est rempli", a souligné le technicien franco-slovène.

Le matricule 16 semble encore rechercher ses automatismes. "On a amené le ballon plusieurs fois dans la surface dans de bonnes conditions, mais sans bien exploiter cela. J'espère que ça nous donnera un peu de confiance et qu'on enchaînera dès ce week-end. On doit maintenant continuer à travailler. Savoir ce qui n'a pas été et le corriger. Ce sera une grande bataille dimanche contre Charleroi et on devra être à la hauteur", a conclu Luka Elsner.