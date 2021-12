Jackson Muleka : "Cela faisait longtemps que je n'avais pas marqué"

Monté au jeu à la 90ème minute de jeu, l'international congolais a été défi avec les Rouches. Auteur du premier but de la partie durant les prolongations, il effectuera ensuite un assistant à son ami et coéquipier Bokadi qui doublera la mise.

Le Standard de Liège s'est hissé en quart de finale de la Coupe de Belgique. Ce ne fut pas une mince affaire face au Beerschot. Laurent Henkinet a effectué plusieurs arrêts déterminants puis Jackson Muleka a été décisif lors de sa montée au jeu, à savoir un but et un assist.

"Je suis content après cette qualification, nous sommes au tour suivant. La Coupe est la voie la plus rapide pour obtenir un ticket européen. La saison dernière, nous avons échoué en finale. Nous voulons tout faire pour tenter de lever un trophée", a souligné le buteur. "Satisfait également de mon but, cela faisait longtemps que je n'avais pas marqué (8 août 2021 face à l'Antwerp). Monter au jeu ainsi et être décisif pour l'équipe, c'est tant mieux. Je suis rentré avec beaucoup de détermination. Je voulais apporter un plus et apporter de la profondeur étant donné la fatigue au sein de la défense adverse", a expliqué l'attaquant des Rouches avant de revenir sur la concurrence mise en place par Luka Elsner.

"J'ai besoin de confiance et ce goal me fait du bien"

"Le nouveau coach joue avec un seul attaquant et je respecte sa décision. Je travaille de mon côté et peu importe les minutes que je vais jouer. Je me donne toujours à 100%. Le fait de moins jouer et de ne pas marquer a été un peu compliqué pour moi. On se pose beaucoup de questions... J'ai besoin de confiance et ce goal me fait du bien", a conclu Muleka.