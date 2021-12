Le Beerschot satisfait malgré l'élimination : "Si l'homme du match c'est le gardien adverse..."

Ce jeudi soir, le Beerschot s'est montré plus dangereux que le Standard de Liège durant les nonante premières minutes de la partie. Mais les Rats se sont heurtés au dernier rempart liégeois, un certain Laurent Henkinet. Puis les Rouches ont été décisifs durant les prolongations.

Le Beerschot a montré de bonnes choses à Sclessin ce jeudi soir et était évidemment déçu à l'issue de la rencontre. "On s'est bien rattrapé par rapport au match à Zulte Waregem. On a bien commencé la partie et on a fait un bon match dans l'ensemble. On a eu de bonnes occasions, malheureusement on n’a pas su les mettre au fond. Si l’homme du match c’est le gardien adverse, c’est qu’on a quand même joué une bonne partie", a lâché Pierre Bourdin au micro de RTL Sport.

La lanterne rouge de D1A semble aller mieux et retrouver la confiance. "Le coach a mis en place de bonnes idées de jeu. Cela fait 3-4 semaines qu’on joue vraiment bien, mais on voit encore les manques comme l'efficacité offensive et défensive. Je suis sûr qu’on va s’en sortir en championnat. Si la Coupe était un bonus ? Non, chaque match est important. On a fait un bon match malgré la défaite, ça va nous donner de la confiance en championnat. Cela commence par le derby anversois contre l'Antwerp ce dimanche", a conclu le Français.