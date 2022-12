Seraing quitte la Croky Cup, les yeux tournés vers son maintien

Les Métallos sont restés bien organisés jusqu'à l'ouverture du score, avant de timidement répondre. Mais le plus important sera de gagner vendredi face à Eupen.

La Coupe du Monde vient à peine de se terminer que la nôtre de coupe, celle au sel et au paprika, vient relancer le football dans notre Royaume après 5 semaines de pause, longues comme un jour sans fin au soleil du Qatar.

Seraing, qui pense tout d'abord à sauver sa peau parmi l'élite et donc à la réception d'Eupen vendredi soir, se déplace à Malines avec pas mal d'absents : Lepoint, Marius, Dietsch ou encore Cachbach qui est lui sur le banc. En face, Steven Defour aligne son équipe-type, si ce n'est la présence de Thoelen dans les buts.

On ne va pas se mentir, la première période... ne sert à rien dans ce match, ni dans ce résumé, et encore moins dans le monde du football. Seraing est bien en place et ne concède rien face à une équipe de Malines qui n'aligne pas trois passes. Vagner a au bout du pied la seule possibilité, mais sa frappe passe de peu à côté du but malinois. Associez cela à une pluie torrentielle et vous obtenez une première période à oublier.

On peut dès lors se plonger directement dans la seconde période qui va prendre une autre tournure, et ce assez rapidement. À la 55ᵉ minute, Geoffrey Herremans est absolument seul sur la gauche, personne ne le presse et il peut adresser un centre millimétré pour Kerim Mrabti. Ce dernier pique sa tête, le ballon est ralenti par la boue, mais fait tout de même trembler les filets de Martin (55', 1-0).

Ce but fait office de tournant, puisque après les changements habituels, Seraing ne semble plus y croire de trop alors que les joueurs de Steven Defour ont des espaces. Storm essaie d'en profiter, en vain, car ses centres et ses frappes ne sont pas décisives. Le terrain, détrempé et boueux, y est aussi pour quelque chose.

Malgré quelques essais timides, Seraing ne revient pas au score et quitte donc la Croky Cup. Ce vendredi, les Métallos auront un match bien plus important au Pairay, face à Eupen. Avec 5 points de retard sur les Pandas, il est urgent d'engranger.