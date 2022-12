Vagner se tourne déjà vers Eupen : "Le groupe est prêt à aller au combat"

L'attaquant des Métallos aura eu une belle occasion en première période.

Parfois sevré de ballons, ayant goûté d'un peu trop près aux rugueux défenseurs malinois, Vagner sait que Seraing aurait pu se montrer plus dangereux sur l'ensemble de la rencontre pour se qualifier pour les quarts de finale de la Croky Cup.

"Je suis fier du groupe et de ce qu’il a montré au niveau de l’intensité. C’est juste dommage de ne pas avoir réussi à produire davantage", affirmait d'ailleurs Vagner dans les travées de l'Afas-Stadion. Mais sans crier gare, le numéro 7 des Métallos se tourne vers la rencontre de vendredi : la réception d'Eupen.

"Nous n'avons plus le choix. Il faudra gagner avec, je l’espère, l’appui de nos supporters. Je sais que le groupe est prêt à aller au combat, comme il le fait à chaque fois. Nous sommes éliminés de la Coupe, une page se tourne et il faut directement relever la tête en championnat. Pour prendre les trois points et profiter des jours d’après pour se ressourcer."

Ce sera donc une rencontre sous pression.