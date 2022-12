Seraing au pied du mur avant Eupen... et Ostende

Les Métallos vont disputer, en deux semaines, deux rencontres très importantes pour leur futur en Pro League.

La courte histoire d’amour entre le RFC Seraing et la Coupe de Belgique est donc terminée. Ce mardi, les Métallos ont été battus sur la pelouse de Malines et peuvent désormais se concentrer uniquement que le championnat et alors éviter l’une des trois dernières places synonymes de bascule en Challenger Pro League.

« Ce sera une autre compétition qui va nous attendre », assure Jean-Sébastien Legros. « On sait que tous les matches seront importants pour nous, on a pris du retard au classement. Nous devons revenir dans le coup le plus rapidement possible. On a prouvé ici à Malines que nous étions motivés et mobilisés afin de bien redémarrer le championnat. »

Et le retour dans le championnat se fera via deux rencontres très importantes : la réception d’Eupen avant un déplacement à Ostende après la petite pause hivernale. « Tous les matches seront importants, pas seulement ces deux duels. Vu notre situation, on doit prendre un maximum de points, à commencer par vendredi. On sait qu’on devra faire un gros match contre un adversaire sérieux ».