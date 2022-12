L'entraîneur du FC Seraing voulait positiver après la défaite de ce mardi sur la pelouse de Malines.

La Coupe de Belgique et le RFC Seraing, c’est donc terminé. Ce mardi, les Métallos se sont inclinés sur la pelouse détrempée du KV Malines. Une courte victoire dont Jean-Sébastien Legros ne voulait retenir que le positif.

« Nous avons été plus que combattifs », nous déclare le coach des Métallos dans les travées du stade malinois. « Nous étions bien organisés, et nous avons proposé du bon football, avec de belles séquences de jeu, et ce, dans des conditions difficiles. On a eu l’esprit conquérant et je pense qu’on méritait mieux que cette défaite. Je sors déçu de cette rencontre, même si la Coupe n’était pas notre objectif, cela reste un match de compétition. »

À quelques jours d’affronter Eupen, Jean-Sébastien Legros sait ce que son équipe va devoir changer pour battre les Pandas : « En venant quelques fois dans le rectangle, on a fait douter Malines, il nous a manqué la justesse dans le dernier geste. »