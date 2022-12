Rob Schoofs heureux pour son coéquipier : "Il apporte de la qualité et de la mentalité"

Le milieu de terrain malinois voit revenir son coéquipier avec un certain plaisir.

Le KV Mechelen a battu Seraing pour le compte des huitièmes de finale de la Croky Cup. Cela place donc le Kavé en quart de finale de la Coupe de Belgique. Rob Schoofs n'a pas tari d'éloges sur son coéquipier Kerim Mrabti après le match.

Rob Schoofs est aux anges. ''Avec le retour de Kerim Mrabti et Lucas Bijker, notre équipe a de nouveau plus de qualité'', a déclaré le milieu de terrain à Sporza. ''Je suis heureux pour Mrabti, il a pu trouver le chemin des filets et ce sera une bonne chose pour sa confiance'', a expliqué Schoofs à propos de l'attaquant (de l'ombre) Mrabti.

Selon Schoofs, Mrabti est un pion important au KV Mechelen. ''C'est un joueur important, quelqu'un qui apporte de la qualité et de la mentalité. Cela donne un bon sentiment pour l'avenir."

Ce vendredi 23 décembre, Malines jouera contre le Cercle Brugge.