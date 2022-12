(LIVE Croky Cup) Suivez Union - Ostende en direct commenté !

Les deux clubs se rencontrent ce mardi soir au stade Marien (20h), dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Du côté de l'Union, les batteries sont pleinement rechargées. Les hommes de Karel Geraerts ont passé leur préparation du côté de l'Espagne et Alicante. Une victoire plus tard face à Zulte-Waregem (1-2), les Bruxellois s'apprêtent à démarrer leur deuxième partie de saison - qui démarrera réellement le 8 janvier avec le choc contre Anderlecht.

Un programme chargé les attend. Les Unionistes sont dauphins de Genk en Pro League et n'ont plus perdu en championnat depuis le 11 septembre dernier, justement contre Genk (1-2). L'Europa League se poursuivra également après une splendide première place en phase de poules.

L'occasion donc de reprendre sur les chapeaux de roue ce soir est idéale, après une victoire très facile face à Cappellen en 16e de finales (1-7). A voir quels seront les plans de Geraerts. Il y a logiquement fort à parier que l'équipe-type sera alignée. Qui sait, peut-être que remporter cette Coupe deviendra également une ambition ?

A Ostende, la trêve est arrivée alors qu'une nouvelle ère venait à peine de débuter. Exit Yves Vanderhaeghe, welcome Dominik Thalhammer, débarqué du Cercle quelques semaines auparavant.

Les Côtiers, sous le tacticien autrichien, ont d'abord coulé complètement face à Westerlo (0-6), avant de reprendre du poil de la bête et d'enchaîner deux victoires. D'abord en championnat, avec une victoire 3- 1 face à Courtrai - qui les avait sorti de la Coupe la saison dernière, pour la petite histoire. Puis en Coupe de Belgique, avec une qualification aisée en disposant de Thes Sport, club de Nationale 1 (1-4).

Ce mercredi, les Ostendais voudront donc poursuivre leur compétition et booster leur confiance et éliminant un adversaire qui les avait écrasé 1-6 en octobre, et qui les acceuillera à nouveau le 26 décembre en championnat !