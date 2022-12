Karel Geraerts : "Nous n'étions nulle part les 25 premières minutes"

Karel Geraerts et l'Union ont démarré leur seconde partie de saison par une victoire, en huitièmes de finale de Coupe de Belgique face à Ostende (2-1).

Malgré l'ouverture du score des oeuvres de Boniface, Karel Geraerts n'a pas été satifsait du début de match de ses joueurs. "Les 25 premières minutes, nous n'étions nulle part. Nous avons eu beaucoup de mal face au pressing d'Ostende. Nous étions beaucoup plus bas que ce à quoi nous sommes habitués. Ils ont eu quelques bonnes opportunités de marquer, mais nous l'avons fait en premier. C'est aussi ça, le football. Nous pouvons créer des occasions de nulle part et marquer. L'égalisation était logique, totalement méritée pour Ostende. La seconde mi-temps était un peu plus ouverte. A la fin, je suis évidemment satisfait de gagner. Mais nous savons que nous avons encore du travail afin de nous améliorer."

Geraerts a également expliqué l'absence de Dante Vanzeir. "Il a ressenti une douleur au genou. Il n'était pas à 100 %. Je n'étais pas satisfait de son entraînement d'hier. Je prefère jouer avec des gars qui sont à 100 % plutôt qu'à 95 %. (Sur Lapoussin) C'est une décision prise par le club et avec moi. On ne peut pas tolérer ce qu'il s'est passé il y a quelques semaines. On veut faire juste passer un message. J'espère que sa suspension lui ouvrira les yeux. Il pourra être sélectionné pour le match de lundi prochain (face à Ostende, en championnat, ndlr)."

Grâce à cette victoire, l'Union et Geraerts sont en quarts de finale de la Coupe de Belgique. Mais il est encore trop tôt pour que le titre final dans cette compétition devienne une ambition. "C'est encore trop loin. Nous jouons évidemment pour gagner, et donc pour aller en demis. Mais ce n'est pas notre objectif principal. Nous jouons dans trois compétitions différentes pour le moment. Nous allons commencer par nous concentrer sur notre prochain match de championnat contre Ostende."