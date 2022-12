Simon Adingra, à nouveau buteur décisif : "Je n'étais pourtant pas très bien dans mon match"

L'ailier de l'Union a délivré les siens en fin de match face à Ostende (2-1).

"Je n'étais pas trop bien dans le match. C'était un petit peu difficile de recommencer après un mois et demi sans jouer. Mais petit à petit, ça va revenir", a déclaré Simon Adingra en zone mixte après la victoire en Coupe de Belgique ce mardi soir.

Adingra était cette fois-ci sur son côté gauche sans Loic Lapoussin, suspendu par le club. "L'avoir à côté de moi m'aide aussi à progresser. C'était un peu plus difficile sans lui, parce qu'on s'entend très bien, avec Loic et avec toute l'équipe."

L'ailier ivoirien a une nouvelle fois fait parler la poudre, se montrant décisif en trouvant le chemin des filets à la 84e alors que le score était de 1-1. "L'objectif, ça reste d'apporter le plus possible à l'équipe. Que je joue à droite, à gauche, ou en pointe, c'est n'importe. Même si je me sens mieux à gauche."

Malgré ses prestations de haut vol depuis le début de la saison - il en est à 8 buts et 7 assists toutes compétitions confondues -, le jeune joueur de 20 ans prêté par Brighton ne veut pas brûler les étapes et se concentre sur sa mission actuelle du côté de Saint-Gilles. "C'est mon rêve de jouer en Premier League. Mais pour l'instant, l'Union est une bonne étape. Ca m'aide encore à grandir."