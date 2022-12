Pour leur second affrontement en six jours, Dominik Thalhammer s'attend à voir une arme supplémentaire renforcer l'Union

Après leur affrontement du début de semaine en Croky Cup, voilà l'Union et Ostende à nouveau réunis pour cette dernière journée de 2022.

Cette semaine, en Croky Cup, l'Union Saint-Gilloise profitait d'un but d'Adingra à la 84e minute de jeu pour se qualifier pour les quarts de finale. Six jours plus tard, Côtiers et Unionistes se retrouveront à nouveau, ce lundi, pour cette dernière journée de 2022. Après une bonne performance en Coupe, les supporters du KVO peuvent espérer empocher une unité capitale en vue de leur maintien.

"Nous avons beaucoup appris sur eux. Cependant, ils ont également appris sur notre manière de jouer. C'est très difficile d'imaginer comment cela va se passer. Je suis impatient d'être lundi" commente l'entraîneur Ostendais Dominik Thalhammer.

Dans les rangs Unionistes, Dante Vanzeir, pas encore prêt, avait manqué la rencontre de mardi dernier. Il pourrait, néanmoins, marquer son retour ce lundi. "Je suppose qu'ils vont le récupérer. C'est évidemment une arme supplémentaire. J'espère que nous serons assez bons pour pouvoir les contrer" conclut le T1 du KVO.