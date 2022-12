Ostende confiant pour la revanche : "Nous pouvons battre l'Union"

Le KV Ostende a longtemps résisté à l'Union Saint-Gilloise, mais a finalement dû s'incliner en fin de match. Ostende aura une seconde chance lundi prochain : les côtiers se déplaceront à nouveau au Duden, pour la reprise du championnat.

Le capitaine d'Ostende, Anton Tanghe, a choisi de retenir le positif après la défaite (2-1) face à l'Union en huitièmes de finale de Coupe de Belgique. "Nous avons rivalisé pendant un long moment. Le travail des dernières semaines a payé", a déclaré le défenseur. "Nous avons bien effectué le pressing et nous avons rendu la tâche difficile à l'Union à certains moments. Ils n'ont pas toujours pu développer leur jeu habituel. C'est quelque chose que nous devons retenir."

Mais le deuxième but unioniste est arrivé assez facilement, malgré tout . "Le premier aussi, en fait", a soupiré Tanghe. "(Sur le second) Nous avons laissé Adingra avancer jusqu'aux 16 mètres. Quelqu'un - y compris moi - aurait dû sortir et dire 'tu n'avances pas plus loin'."

En marge du match de lundi prochain, Ostende a en tout cas gagné en confiance. "Nous ne devons pas seulement jouer de bons matchs contre les équipes proches de nous au classement. Nous devons également rendre la tâche difficile aux meilleurs clubs. Et aujourd'hui, nous avons appris que l'Union pouvait être battue. C'est la leçon la plus importante à retenir pour lundi."