Charleroi évite de justesse une troisième défaite consécutive !

Longtemps tenus en échec par un Ilic en état de grâce, les Zèbres ont finalement été chercher le point du partage.

Battus à domicile deux fois d'affilée, par Bruges et Malines, les Zèbres n'ont qu'une idée en tête : se remettre en ordre de marche à ... l'extérieur, où ils sont paradoxalement invaincus cette saison. Pour l'occasion, le KV Courtrai est à portée du Sporting, qui serait bien inspiré de l'emporter pour ne pas laisser le top 8 s'éloigner.

Fidèles aux principes d'Edward Still, les Carolos prennent le match en main et font circuler le ballon - mais Courtrai se projette en récupération de balle : Gueye, puis Vandendriessche forcent Koffi à repousser vaille que vaille des frappes lointaines (11e). C'est ensuite Marlos Moreno qui met le feu en se jouant de Kayembe et Knezevic (13e). Charleroi doit se reprendre, et va poser son jeu ; un superbe relais entre Morioka et Van Cleemput force Ilic à un premier exploit (19e).

© photonews

Selemani juge et jury

Marko Ilic va d'ailleurs maintenir Courtrai dans le match, mais Nicholson aurait dû faire mieux sur un centre de Morioka (22e). Et Charleroi va s'en mordre les doigts car c'est bien le KVK qui va ensuite faire le siège des buts de Koffi. Gueye place sa tête au-dessus, puis Moreno touche la latte d'une lourde frappe. Mais c'est Faïz Selemani, comme souvent, qui va faire la différence, forçant un penalty d'une frappe qui touche la main de Tchatchoua. Le Comoréen se fait justice lui-même (1-0, 45e).

© photonews

Nicholson de retour, mais pas suffisant

Le Sporting doit se réveiller pour éviter une troisième défaite consécutive et un début de crise, et l'entrée d'Ali Gholizadeh va redynamiser tout ça : l'Iranien se heurte à Ilic, puis parvient à trouver le revenant masqué Shamar Nicholson qui égalise (61e, 1-1). L'excellent Ilic stoppe encore Gholizadeh après une série de dribbles (66e), et il y a le feu pour les Courtraisiens. Mais une bête obstruction d'Andreou offre un coup-franc à un Rachid Alioui qui vient de monter au jeu ... et place un bijou (2-1, 73e).

Sans avoir démérité, Charleroi se retrouve donc mené, et maudira un homme : Ilic, impassable ou presque ce samedi. Un réflexe fulgurant du Serbe sauve ses couleurs sur corner (83e), mais la rencontre a tourné et alors que Courtrai loupe la balle de break dans les arrêts de jeu, c'est encore Ali Gholizadeh, dont la montée a changé le match, qui ira sauver les Zèbres au fond du temps additionnel (90e+5). Un point sur 9, c'est bien peu, mais nul doute que ce point fera du bien avant la trêve internationale. Ce sera Genk au Mambourg après celle-ci, et la victoire sera un must.