Marko Ilic a bien failli priver Charleroi du moindre point

Charleroi a fini par tromper à deux reprises Marko Ilic, mais le dernier rempart du KVK a fait s'arracher les cheveux à Shamar Nicholson et Ali Gholizadeh.

Certes, Charleroi s'en est bien sorti, si l'on tient uniquement compte du déroulé du match - les Zèbres n'ont pu égaliser qu'en toute fin de rencontre, et Courtrai a mené à deux reprises, tout en passant de peu à côté du 3-1 en fin de rencontre, touchant l'équerre.

Mais s'il y a un homme à "blâmer" pour ces difficultés zébrées, c'est bien Ilic : en première période, le Serbe a certes vu Morioka, puis Nicholson et Zaroury placer sur lui, mais il a ensuite sorti le grand jeu en seconde. Gholizadeh, monté au jeu comme un diable sorti de sa boîte, aurait dû égaliser bien avant la 90e+5, notamment après s'être superbement joué de D'Haene dans le rectangle, mais Marko Ilic était en état de grâce. Certes, l'Iranien, avec son assist et son but, mériterait son titre d'homme du match (et la Pro League le verra certainement comme tel), mais sans un grand Ilic, Courtrai n'aurait certainement pas frustré Charleroi si longtemps.