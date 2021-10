Le capitaine a repris la barre

Avant de recevoir Manchester City en Ligue des Champions, le Club de Bruges a retrouvé le chemin de la victoire en championnat et met la pression sur ses rivaux directs. Ruud Vormer a surtout rappelé à tout le monde qu'il n'était pas à mettre aux oubliettes.

En début de saison, Philippe Clement avait annoncé la couleur: seule les performances compteront, n'importe quel joueur pourrait prendre place sur le banc, et il avait même cité Marco Reus en exemple, afin de préciser que personne n'était intouchable. Mais à ce moment-là, personne n'avait imaginé une seule seconde que le capitaine de l'équipe, Ruud Vormer, serait sacrifié sur l'autel du résultat.

Pourtant, lors de la réception du PSG, c'est bel et bien ce qu'il s'est passé puisque le Néerlandais s'est retrouvé sur le banc. Ce vendredi, contre Courtrai, il a effectué un retour fracassant en tant que titulaire, après un peu plus d'un mois de disette. C'est vrai qu'il y a eu les deux buts marqués en première période: le premier sur un superbe coup franc de 25 mètres (32', 1-0), le second en étant à la bonne place sur un centre au premier poteau de Noa Lang (45', 2-0). Mais il y a aussi eu beaucoup de mouvements, de recupérations, de courses dans la verticalité pour faire bouger le bloc adverse: le numéro 25 brugeois a retrouvé toute sa verve.

Et il fallait bien cela dans ce premier acte qui était destiné à endormir tout le monde. Courtrai a montré le nez à la fenêtre durant 10 minutes, avant de jouer assez bas. Ilic et sa défense ont alors dû jouer les pompiers de service à plusieurs reprises avant que Vormer ne fasse bouger les choses, mais dans l'ensemble la prestation des joueurs de Clement avait un goût de trop peu.

Après la pause, on repart cependant sur les mêmes bases, puisque Bruges n'est pas enclin à accélérer le jeu. Il faut dire que Manchester City et Guardiola s'annoncent mardi en Ligue des Champions, et comme le score est positif, pas la peine d'en rajouter. Cependant, Gueye rappelle à tout le Jan Breydel, en manquant le cadre de quelques centimètres, que tout est encore possible. Alors Lang met la deuxième mais Ilic sort le grand jeu.

La rencontre prend alors un petit rythme de sénateur, entre Courtrai qui n'arrive pas à être dangereux et Bruges qui n'en a plus vraiment besoin. La valse des changements n'arrange rien, à part que les Kerels auraient pu (dû) bénéficier d'un penalty au cours de la seconde période. Dans les 10 dernières minutes, le Jan Breydel résonne: Izquierdo effectue son retour en lieu et place de Noa Lang. Il n'y aura plus grand chose dans cette rencontre, à part deux grosses occasions pour Courtrai offertes par Nsoki, peu à son avantage.

Bruges s'impose donc et reprend la tête du championnat avant toutes les autres rencontres du week-end. La préparation pour la réception de Manchester City pour maintenant commencer.