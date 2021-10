Clement salue le retour de Vormer: "Il a connu une mauvaise période"

Philippe Clement a livré une (très) courte analyse de la victoire du Club de Bruges.

Philippe Clement a vu son équipe prendre les trois points et il n'a pas voulu, en conférence de presse, revenir plus en détail sur cette rencontre: "Nous avons pris les trois points et c'était important. Mieux, on n'a pas encaissé. Pour cela, je suis content, nous en avions besoin".

Ce qui a surtout marqué les observateurs ce vendredi, c'est le retour fracassant de Ruud Vormer: "Il marque deux buts, deux buts important, dont le deuxième avec une belle infiltration. C'est important pour l'équipe mais aussi pour Ruud. Il est passé par une mauvaise période, il ne jouait pas car il n'était pas à 100%. Je suis content de le voir de retour et qu'il se sente mieux. C'est important car nous allons jouer tous les trois jours."

Il est aussi content d'avoir vu ses remplaçants monter au jeu en étant très concernés: "C'est de bonne augure pour la suite, cela veut dire que tout le monde a envie de montrer ses qualités".