Anderlecht perd deux points dans les dernières secondes au Stayen !

Après une première période spectaculaire mais sans buts, Anderlecht a pu compter sur deux penaltys (un fantôme, un justifié) pour prendre l'avantage, mais a laissé filer la victoire dans les arrêts de jeu.

Vincent Kompany l'a assuré : cette fois, ses internationaux sont revenus avec un peu moins de fatigue dans les jambes de la trêve, sauf Amir Murillo, à peine rentré du Panama et mis au repos pour Bogdan Mykhaylichenko - qui reste cependant à gauche, l'infortuné ... Sergio Gomez étant trimballé côté droit.

Dans les faits cependant, au-delà de la fatigue, la trêve interrompt également la mise en place d'automatismes encore frais : est-ce ce qui explique l'entame de match très hésitante du RSCA ? Dès la deuxième minute, Harwood-Bellis se loupe devant Durkin qui n'en profite pas, avant que Hayashi s'offre le premier d'une longue série de ratés trudonnaires, sur un service de Bauer (6e).

Devant, Anderlecht alterne combinaisons intéressantes (le duo Kouamé-Zirkzee est assez complémentaire), et approximations. Lior Refaelov, très remuant, alerte Schmidt (16e), et il ne manque qu'une pointure à Kouamé sur un centre d'Amuzu (18e), mais des pertes de balle coupables au milieu laissent des boulevards à STVV. Amuzu tente un geste inutile, Brüls en profite et sert Hayashi qui place de peu à côté (21e). Le match s'emballe, Anderlecht répond désormais du tac-au-tac : Zirkzee, trouvé par Refaelov, touche le montant (22e).

Si Bauer ne peut s'en prendre qu'à lui-même quand il place dans le petit filet (36e) après un gros travail d'Hayashi, Zirkzee peut lui pester sur Schmidt (38e), impérial. Les occasions sont nombreuses des deux côtés et même si la dernière avant la pause est pour Hara, qui place sa tête juste au-dessus malgré un centre parfait de Brüls (45e), difficile de dire dans quel sens le match basculera.

La solitude de Mr Boucaut

Malheureusement, c'est l'arbitrage qui servira de détonateur à la rencontre : dès la reprise, Christian Kouamé profite d'une incompréhensible absence de la défense trudonnaire et file vers le but, puis s'écroule dans le rectangle. Mr Boucaut siffle penalty, à tort : l'Ivoirien n'est absolument pas touché par Schmidt. La VAR n'ose pas intervenir, et Refaelov n'en a cure (0-1, 46e).

© photonews

Naturellement, Mr Boucaut se retrouve mis sous pression quand Daichi Hayashi s'écroule dans le rectangle à son tour, en vain (55e). Mais Saint-Trond semble piqué au vif et réagira : Mory Konaté profite d'une relance hésitante de Refaelov et trompe Van Crombrugge (56e, 1-1). Hayashi passe ensuite tout près du 2-1, tout comme Teixeira qui trouve la latte sur corner (71e).

Mais c'est encore une affaire de penalty qui remettra Anderlecht sur du velours : cette fois, c'est Benito Raman qui en rajoute une solide couche dans le rectangle ... mais obtient du VAR une intervention, révélant que le supersub avait bel et bien été fautivement touché : c'est cette fois Sergio Gomez qui transforme et fait 1-2 (78e). Cruel ? Peut-être, mais cette fois justifié, et ce STVV n'aurait pu s'en prendre qu'à lui-même ... mais y croira jusqu'au bout : face à un RSCA incapable d'amener du danger pour tuer le match, Saint-Trond prendra un point en toute fin de match sur un coup-franc lointain que Taylor Harwood-Bellis envoie dans ses filets (2-2, 90e+5). Un match frustrant pour les deux équipes, mais au résultat logique.