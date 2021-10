L'Union émerge après une fin de match houleuse

L'Union menait calmement au score, puis à la 75ème minute le match s'est emballé sur la pelouse et dans les tribunes.

Sans vouloir dire que les deux équipes sont sur des courbes de forme opposées, il est clair qu'Eupen et l'Union n'abordaient pas le duel de ce samedi au Kehrweg avec le même état d'esprit. D'un côté, les hommes de Mazzù ont renversé Seraing en infériorité numérique, de l'autre ceux de Krämer ont connu une soirée sans sur la pelouse de Gand.

Cela se ressent d'entrée de jeu puisqu'il ne faut que 6 minutes à Mitoma, le héros d'il y a une semaine, pour entrer dans le rectangle et se faire pousser dans le dos par Nuhu. Undav transforme le penalty (7', 0-1). Eupen a du mal à réagir...et surtout à construire. Les visiteurs pressent très haut et visiblement la défense des Pandas n'y était pas préparée. Du coup, les mauvaises passes s'accumulent, et l'Union en profite. Teuma, bien seul, récupère un ballon qui traîne et trompe d'une frappe bondissante un Himmelmann fort peu inspiré sur le coup (29', 0-2). Preveljak et Peeters trouvent encore le filet latéral de Moris, mais c'est déjà tout pour cette première période.

Après la pause, il n'y a pas vraiment de changements. Eupen ne se montre pas dangereux, alors que l'Union peut faire son match, à sa guise, sans vraiment être contesté. Eupen est dans le dur face au leader. D'ailleurs, dans cette seconde période, il ne se passe plus vraiment grand chose. Quelques coups francs de Peeters mal frappés, une tête d'Agbadou un peu à côté, alor squ'en face Mitoma et Lapoussin ont des espaces mais n'en profitent pas.

Puis à un quart d'heure de la fin Kayembe, le meilleur joueur d'Eupen sur la pelouse, frappe sèchement et trompe Moris. Un but un peu venu d'ailleurs, mais qui a le don de réveiller le Kehrweg (75', 1-2). Le feu est tellement fort que dans la foulée....Eupen égalise. Suite à un corner, il y a pas mal de duels dans le rectangle et le ballon arrive chez Agbadou qui égalise (77', 2-2).

Le stade explose, mais dans la foulée, Vanzeir s'échappe sur la gauche et centre en retrait pour Nielsen qui redonne l'avantage à l'Union (79', 2-3).Les supporters locaux explosent soudainement et un objet est lancé sur la tête de Moris. Le match est arrêté pendant 10 minutes par Bram Van Driessche.

Les joueurs reviennent sur la pelouse pour une fin de rencontre électrique. Morris sort d'entrée une tête de Preveljak, Eupen pousse et l'Union recule. Preveljak, Agbadou ou encore Amat passe tout près de l'égalisation.

Au final, Eupen s'incline et devrait donc quitter le top 4. Les Pandas ont un vrai besoin de sang neuf pour reprendre des points. Pour l'Union, tout roule: trois points, la tête du championnat et un moral au beau fixe avant d'aller à Malines en Coupe de Belgique puis à La gantoise en championnat.