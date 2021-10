Van Der heyden respire: "Un rollercoaster d'émotions"

Le défenseur de l'Union regrette que son équipe ait oublié sa philosophie en seconde période.

Siebe Van der Heyden a vécu une rencontre parfois compliquée, avec dans sa zone, tour à tour, des joueurs comme Nuhu, Prevljak, Beck ou Ndri lors de sa montée au jeu. Au final, même si sa lèvre porte les stigmates d'une rencontre engagée, le défenseur est heureux des trois points pris au Kehrweg.

"C'était un rollercoaster d'émotions. Nous pouvons, après la rencontre, être heureux d'avoir pris les trois points, mais à un moment donné du match nous avons lâché prise. On a trop reculé, on a oublié notre philosophie qui était d'aller vers l'avant et de presser. Cela nous a coûté les deux buts encaissés mais nous avons très bien réagi par la suite. Nous avons terminé le match avec la bonne mentalité".

Attention donc aux Unionistes: Les trous d'air dans une rencontre pourraient leur coûter cher dans les prochaines semaines.