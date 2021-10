Teuma a enfin marqué son premier but: "On a laissé Eupen revenir dans le match"

L'Union est passé par toutes les émotions ce samedi sur la pelouse d'Eupen.

Un peu après la première demi-heure de jeu, lorsqu'il a décoché sa frappe pour tromper Himmelmann, Teddy Teuma était heureux car il a à cette occasion marqué son premier but de la saison en championnat.

Cependant, il ne s'attendait certainement pas à vivre une fin de rencontre comme celle qu'il a vécu. Eupen est en effet revenu à hauteur du toujours leader du championnat, qui a finalement pris un avantage définitif dans la foulée. Le capitaine des Bruxellois est revenu sur cette rencontre.

"Eupen n'était pas dans le match, mais le but qu'ils ont marqué leur a donné de l'espoir, aux joueurs comme au public. Jusqu'au 1-2, nous avions le contrôle de la rencontre et nous avons donné très peu d'occasions. Mais au final nous sommes venus gagner ici, peu d'équipes le feront et cela reste un excellent résultat pour nous".

Un résultat, et donc trois points, qui permettent aux Unionistes de rester en tête du championnat.