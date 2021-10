Un Union chirurgical se paie le scalp des Buffalos

L'Union n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions pour prendre les trois points sur la pelouse de La Gantoise. Les Buffalos ont eux montré un beau visage... en première période.

Vu les résultats du week-end, et les victoires conjugées du Club de Bruges et de l'Antwerp, l'Union n'avait pas le choix: pour conserver la place de leader et continuer de mener tout le monde à la baguette, la victoire à Gand était obligatoire.

Le début de rencontre est à l'avantage des Buffalos, sans trop forcer. La confiance est de mise chez les hommes de Vanhaezebrouck qui joue offensivement, avec Vadis à la baguette. Pourtant, sur sa première action, l'Union va se montrer opportuniste et aussi réaliste. Undav, lancé en profondeur, trouve Vanzeir qui ouvre le score (7', 0-1). D'abord annulé, le but est validé par le VAR qui va avoir beaucoup de travail aujourd'hui.

Ce sont d'ailleurs les hommes de Tubize qui, après un poteau et une barre pour les locaux, vont alerter Mr Visser et l'aider à voir une main de Van Der Heyden dans le rectangle. Au ralenti, le ballon semble pourtant d'abord toucher la cuisse du défenseur unioniste, mais la décision est validée. Vadis, par contre, ne transforme pas la sanction en tirant pleine barre. Les Buffalos ont laissé passer leur chance car quelques minutes plus tard, il y a cette fois penalty pour l'Union pour une main de Okumu. Teuma ne tremble pas, l'Union mène à la pause dans ce match assez tendu (44', 0-2).

La deuxième période reprend avec une domination outrageuse de La Gantoise, du moins dans la possession de balle. Moris est mis sous pression, la défense de Mazzù aussi: Kums tente sa chance, tout comme Tissoudali. Le roseau bruxellois plie mais ne rompt pas. Surtout, malgré une énorme possession de balle, les Buffalos ne se montrent pas trop dangereux...ils sont même très brouillons dans le jeu alors que les visiteurs gèrent parfaitement la rencontre malgré une dernière... barre trouvée par Castro Montes.

Au final, l'Union s'impose contre des Buffalos qui auront été très dangereux en première période mais maladroits et totalement improductifs après la pause. Les hommes de Felice Mazzù conservent donc la tête du championnat.