"On ne vise pas le titre, mais le maintien"

Felice Mazzù a enfilé son costume de Guy Roux pour Halloween.

Après 13 journées de championnat, l'Union est donc toujours en tête du championnat. De quoi avoir des ambitions pour la suite de la saison? En conférence de presse, le T1 bruxellois a tenu à tempérer les ardeurs.

"Champion? C'ets hors de ma pensée. Notre objectif c'est le maintien, pas le titre. Il y a des équipes meilleures que nous avec plus de budget. Nous, on se dirige tout doucement vers le maintien. Des mi-temps comme la première de ce dimanche, nous en ferons encore, nous ne sommes pas des robots et je le répète: nous ne sommes pas candidats au titre".

Voilà qui a le mérite d'être clair.