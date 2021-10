L'homme du match: Nieuwkoop était au four et au moulin

Le défenseur de l'Union a signé une prestation 5 étoiles, à l'image de sa défense.

En venant à La Gantoise, les hommes de Felice Mazzù s'attendaient à souffrir. Ce ne fut pas spécialement le cas, puisque si les Buffalos ont frappé le cadre à 4 reprises, c'est surtout sur des frappes de loin.

Les combinaisons gantoises ont été annihilées par la défense bruxellois avec une grosse prestation de Bart Nieuwkoop sur le côté droit. Nurio s'y est essayé, tout comme Bezus qui est venu côté gauche après sa rentrée, mais au final le latéral droit de l'Union a été impérial.

Quand en plus il est présent sur les coups de pieds arrêtés, et à la relance, on peut parler d'une très bonne rencontre de sa part. Assez pour en faire l'homme du match.