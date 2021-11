Felice Mazzù est aux anges et loue le mental de son équipe: "On ne méritait pas de mener au score"

Felice Mazzù et l'Union ont été mis en difficultés ce dimanche sur la pelouse de La Gantoise.

Felice Mazzù était heureux après la rencontre. Si souvent l'Union joue offensivement, ce dimanche les Bruxellois ont montré d'autres qualités et le coach du leader est revenu sur la rencontre des siens en conférence de presse.

"En football, il faut garder le zéro derrière, et essayer de marquer des buts. C'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, avec un peu de chance il est vrai, surtout en première période. On ne méritait pas de mener au score à la pause, surtout après ce que Gand a montré, mais ça fait partie du football. Il sont été impressionants et on a de la chance de mener 0-2".

Après la pause, Felice a vu un autre match. "On a mieux géré, on a surtout donné moins d'occasions. On mérite, peut-être pas de gagner, mais de réussir ce qu'on a réussi car ce n'était pas simple. Je dois juste dire bravo à mon groupe qui a été extraordinaire".