Hein Vanhaezebrouck l'assure: "Je ne suis pas frustré, mais c'est un hold-up"

Le coach des Buffalos est revenu sur la défaite de son équipe, la première depuis 4 rencontres.

Hein Vanhaezebrouck a analysé la défaite des siens, avec un peu de second degré comme il le fait d'habitude. "Je pense que l'Union mérite d'être en tête. J'ai vu leurs rencontres et leurs défaites. Contre l'Antwerp et contre Bruges, ils étaient les meilleurs sur le terrain. Ce n'était pas le cas aujourd'hui.".

Il va ensuite plus loin dans son analyse: "La première période, c'est un hold-up. Je ne suis pas frustré, on a dominé et on a fait notre meilleure mi-temps de la saison. Mais sur leur première occasion, ils marquent, limite hors-jeu mais c'est but. Après, c'est poteau, la barre, on manque un penalty.... et ils mettent un deuxième avant la pause"

Après, les Buffalos n'ont plus été aussi dominants: "On n'a pas montré assez en seconde période. L'Union était bien organisé, ils ont aussi de la qualité derrière. On n'a rien donné, mais on a moins montré."

Au final, c'est donc une défaite pour Gand, qui restait pourtant sur une série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues.