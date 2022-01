Bruges retrouve le chemin de la victoire

Le club de Bruges ne pouvait pas se permettre de laisser filer l'Union.

Après une belle entrée en matière contre STVV, le Club de Bruges a continué 2022 avec deux nuls au Standard et contre l'Union. Ce dimanche à Courtrai, chez la meilleure défense du championnat à domicile, les champions en titre se déplacent sans Clinton Mata (suspendu) et sans Noa Lang (Covid).

La première période est assez animée, avec quelques occasions pour le Club, dont une énorme pour Dost, et un but refusé pour Vormer pou run hors-jeu du même Dost. En face, une inspiration géniale de Selemani frappe le poteau. Il avait pourtant tenté un geste fou de plus de 55 mètres. Malgré une belle domination brugeoise, le score à la pause est nul et vierge.

En seconde période, on sent que Belhocine a changé certaines choses dans son équipe parce que Bruges a du mal à trouver les espaces. Il y a bien quelques possibilités mais il faut attendre une superbe action entre Vanaken et De Ketelaere qui sert Dost pour l'ouverture du score (54', 0-1). Le plus dur est fait pour les Gazelles.

Dans la foulée, au lieu de continuer à jouer, Bruges va reculer. Cependant, Courtrai ne va jamais en profiter et le Club s'impose pour la deuxième fois en cette année 2022. Le Club revient donc à 9 points de l'Union et creuse l'écart aussi avec Anderlecht.