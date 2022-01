🎥 Le presque-but incroyable de Selemani

Une inspiration géniale, qui a malheureusement fini sa course sur le poteau...

Courtrai s'est incliné ce dimanche face au Club de Bruges (0-1). Les Kerels n'auront pas réussi à se créer assez d'occasions pour inquiéter la défense brugeoise. Pourtant, la solution a bien failli venir de leur numéro 10 : Faïz Selemani. De retour de la CAN, le Comorien a tenté un geste improbable en première mi-temps. Interceptant une mauvaise passe pile à la ligne du milieu de terrain, il a vu que Simon Mignolet était trop avancé et a essayé de le lober en première intention. Nombreux ont cru au but, mais le ballon a malheureusement échoué sur le poteau... En éspérant que cela ne le découragera pas de tenter à nouveau de tels gestes à l'avenir, parce que l'on en redemande.