Une Union bien en place musèle son voisin anderlechtois dans le derby bruxellois

Bruxelles sera Jaune et Bleue ce dimanche : pour la seconde fois de la saison, l'Union s'est adjugée le derby de Bruxelles face à Anderlecht.

On pourrait presque l'appeler "La fête des voisins" ou "le derby des copains" tant ce derby de Bruxelles aura été entouré toute la semaine d'une atmosphère plutôt fraternelle et positive, malgré les tentatives de certains pour nous faire croire à une rivalité hargneuse entre l'Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht. Selon certaines indiscrétions (et même si ça ne se remarquera pas pendant la rencontre), une poignée de supporters Mauves ont même profité d'un abonnement pour prendre place en tribunes, où les visiteurs sont rappelons-le interdits par la Pro League.

On ne change pas une équipe qui, si elle n'a pas gagné à Bruges, impressionne : Felice Mazzù reconduit le même onze tandis que Vincent Kompany profite du retour de Kouamé pour reformer son duo de buteurs favori. Anderlecht commence avec la possession, mais est rapidement puni de sa terrible naïveté sur coup-franc : Teuma décale Casper Nielsen, pourtant assez évidemment laissé seul à l'entrée du rectangle, et la frappe déviée du Danois trompe Van Crombrugge (11e, 1-0).

© photonews

Le plan de l'Union est alors simple : laisser le RSCA venir, le forcer à construire, et repartir en profondeur. Heureusement pour les locaux, le duo Verschaeren-Refaelov sera complètement invisible, l'Israélien surtout tentant de forcer la décision de manière contre-intuitive. Zirkzee, très actif (mais tenu de près par un immense Burgess), forcera Moris à un grand arrêt sur une belle passe de Cullen (22e). Le même Zirkzee, très en jambes, se trouera cependant d'un faible pointu après avoir fait le plus dur (28e).

Heureusement pour Anderlecht, l'Union n'est pas non plus à son affaire, avec un duo Vanzeir-Undav complètement transparent ; les transitions sont trop lentes après les (nombreuses) récupérations défensives. Seule une tête hésitante d'Undav après un bon travail de Lazare fait office de quart d'occasion (45e+1).

Une Union surtout en place défensivement

L'USG tente de reprendre un peu le contrôle du ballon en seconde période : une course de Vanzeir libère Bart Nieuwkoop dont la frappe force Van Crombrugge à un premier arrêt (51e). Mais c'est encore Moris qui défend ensuite l'avance de son équipe sur un coup-franc de Sergio Gomez qui partait vers la lucarne (54e). Plus active, l'Union attend cependant une erreur anderlechtoise, qui vient presque quand Van Crombrugge se fait très peur devant Vanzeir (56e).

Plus que tout, l'Union Saint-Gilloise est en place défensivement, avec un Nielsen au four et au moulin mais aussi un Lazare Amani qui tient peut-être là son premier match référence. C'est sur un centre de l'Ivoirien que Vanzeir place sa tête sur la latte de Van Crombrugge (69e). Progressivement, Anderlecht disparaîtra du match, perdant en impact : Kouamé sortira à l'orée du dernier quart d'heure sans avoir pu peser sur la rencontre. Deniz Undav forcera encore Van Crombrugge à un arrêt (79e), et la rencontre s'étirera finalement sans grand suspens vers son dénouement : une victoire maîtrisée, mais peu flamboyante de l'USG. Qui compte donc désormais ... 15 points d'avance sur son voisin.