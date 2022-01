Noa Lang, le plus grand défi d'Alfred Schreuder

Le Club de Bruges a été excellent sans son Néerlandais et a montré qu'il pouvait non seulement gagner mais aussi être très bon dans le jeu sans son numéro 10.

Ce dimanche, le Club de Bruges a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant à Courtrai. Si Alfred Schreuder peut être soulagé tant au niveau du résultat que du jeu affiché par son équipe pendant une bonne partie de la rencontre, il sait qu’il y a encore beaucoup de travail.

Tout d’abord, le champion en titre doit pouvoir tuer les rencontres pour ne pas être jsuqu’au bout à la merci de son adversaire, comme ce fut le cas au Stade des Eperons d’Or. Il y a un certain manque d’efficacité au vu du nombre d’occasions crées par les Brugeois lors des dernières rencontres.

Mais le plus gros défi de Schreuder, ce sera de pouvoir intégrer Noa Lang dans sa composition et surtout dans son jeu. On l’a encore vu à Courtrai : la patte du coach néerlandais c’est du mouvement, un jeu en un temps (comme sur le but de Dost ce dimanche) et une discipline tactique irréprochable.

Tout cela, Lang va devoir le faire sur le terrain, en plus de se concentrer afin de pouvoir être efficace pour son nouveau coach. Puis surtout, il faudra lui trouver une place sur l’échiquier. En pointe, De Ketelaere et Dost s’entendent à merveille. Sur les ailes, il faut faire énormément de travail défensif et c’est un peu le pêché mignon du numéro brugeois.

Les prochaines semaines seront donc importantes pour le Club, Lang et Schreuder. Trouver un équilibre pour les trois sera important si les Gazelles veulent faire la passe de trois.