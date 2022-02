Malines s'impose à l'Antwerp grâce à deux minutes de folie

Au terme d'une rencontre animée et agréable à suivre, les Malinois se sont imposés à l'Antwerp grâce à deux buts inscrits en deux minutes.

Cette après-midi, l'Antwerp recevait Malines dans un derby anversois avec, pour la première fois depuis bien longtemps, des supporters des deux camps. En cas de victoire, l'Antwerp pouvait mettre la pression sur le Club de Bruges qui se déplace un petit peu plus tard dans la journée à Eupen, tandis que Malines pouvait provisoirement grimper à la quatrième place du classement.

La rencontre débute avec un très bon rythme. Les deux équipes se livrent et tentent de mettre la pression sur leur adversaire. La première grosse occasion de la rencontre est à mettre à l'actif de l'Antwerp, peu avant le quart d'heure. Miyoshi centre de la gauche, Almeida reprend de la tête au second poteau, mais Coucke détourne en corner. Cinq minutes plus tard, Nainggolan décale légèrement Miyoshi sur sa droite. Le joueur japonais enroule du pied gauche à l'entrée de la surface, mais le ballon passe de peu à côté de la cage de Coucke. A la 23e minute, Faris Haroun tente de remettre en retrait pour Butez. Mais le ballon, bien trop court, est subtilisé par Hugo Cuypers qui ouvre le score en faveur des Malinois. Deux petites minutes plus tard, Hairemans combine avec Walsh sur le côté droit. Le dernier cité centre au ras du sol en direction de Nikola Storm, qui se jette pour doubler la mise. Après 25 minutes, c'est l'Antwerp qui semblait être l'équipe la mieux rentrée dans la rencontre, mais c'est bien Malines qui mène 0-2. L'Antwerp continue de mettre la pression sur les Malinois, mais les visiteurs rentrent au vestiaire avec un avantage de deux buts.

L'Antwerp débute la seconde période avec les mêmes intentions qu'en première. Deux minutes à peine après le retour des vestiaires, Miyoshi est très bien lancé dans la profondeur. Le japonais voit que Coucke est sorti de sa zone et trouve Frey, mais le meilleur buteur du championnat est contré par Vanlerberghe, qui réalise un magnifique retour défensif. La rencontre avance et Malines recule de plus en plus. L'Antwerp multiplie les opportunités intéressantes, mais ne parvient pas à tromper Coucke. Cependant, les Malinois se montrent dangereux en contre-attaque, et passent plusieurs fois près de tuer tout suspense. A dix minutes du terme, Eggestein botte un corner du côté droit. Frey reprend à l'entrée du petit rectangle, et plante sa 19e rose de la saison. Les Anversois redoublent d'effort pour égaliser, et quelques instants plus tard, c'est au tour de Balikwisha de se heurter à Coucke. Malgré une grosse pression en fin de rencontre, le score n'évoluera plus et le Kavé s'impose sur le terrain du Great Old.

Grâce à ce succès, Malines remonte à la cinquième place et revient provisoirement à trois points d'Anderlecht, qui devra s'imposer en fin d'après-midi face à Genk pour reprendre le large. L'Antwerp compte à nouveau dix points de retard sur l'Union, et offre la possibilité à Bruges de reprendre la deuxième place.