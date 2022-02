Jelle Bataille se réjouit du "match de l'année" après la défaite contre Malines : "C'était l'un de ces jours où rien ne fonctionne"

Dimanche après-midi, l'Antwerp s'est incliné chez lui contre un KV Malines fort lucide. Le Great Old a bien commencé le match contre le KaVé avant d'encaisser plusieurs buts.

Jelle Bataille s'est confié après la deuxième défaite consécutive de l'Antwerp à domicile. "Je pense que c'était un beau match pour les fans. Le match s'est bien déroulé de haut en bas, avec de nombreuses occasions des deux côtés. La différence était que Malines a terminé efficacement et que nous nous sommes tués à la tâche. En tant qu'équipe, nous avons fait preuve de la bonne mentalité, mais le 1-2 était peut-être trop tard", a souligné le back droit.

Néanmoins, le Great Old a bien entamé le match contre le rival provincial Malines. "Jusqu'à ce but, qui était évitable", a soupiré Bataille. "Tout comme le deuxième but, d'ailleurs. Mais c'était aussi le mérite de Malines, car ils n'ont certainement pas mal joué.

"C'était l'un de ces jours où rien ne fonctionne Espérons que la semaine prochaine, sur le terrain du Club de Bruges, tout sera réuni et que nous aurons notre chance. Le match contre le Club de Bruges est le match de l'année pour les joueurs et les supporters. Ce sera un match dans lequel les deux parties ont beaucoup à gagner et à perdre."