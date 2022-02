Un Club pas fort convaincant s'impose chez un Eupen méritant

Le Club de Bruges s'est fait peur ce dimanche à Eupen, mais les hommes de Schreuder signent deux victoires de rang en championnat pour la première fois en 2022.

Avec 12 points de retard sur l'Union avant même le coup d'envoi de ce match à Eupen, le Club de Bruges n'a plus vraiment le choix s'il veut rester dans les pas de l'équipe de Felice Mazzù: il faut enchaîner et confirmer le bon résultat d'il y a une semaine contre Charleroi.

Pour ce déplacement dans les Cantons de l'Est, Alfred Schreuder peut compter sur un effectif au complet et cela se ressent dans la composition de départ puisqu'il n'effectue qu'un seul changement: Buchanan remplace Sobol. Sur le terrain, tout bascule assez rapidement puisqu'il ne faut que 8 minutes aux Brugeois pour faire trembler les filets. Un corner de Skov Olsen est repris de la tête par Vanaken, absolument seul (8', 0-1).

Le sPandas tentent de réagir mais on ne va pas se mentir: ils n'y arrivent pas. De plus, le Club n'est pas enclin à donner du rythme à une rencontre dont il détient les clés et le premier acte est du coup assez triste. Après la pause, par contre, tout va changer.

D'abord parce que Eupen joue plus offensivement et se crée des occasions, mais aussi et malheureusement pour les hommes de Valkanis parce que Bruges va planter le deuxième. Un centre de Lang et mal repoussé par Amat, De Ketelaere récupère et frappe dans le plafond du but de Nurudeen (61', 0-2).

La rencontre est terminée? Pas vraiment car l'entrée de Nuhu met de la profondeur dans le jeu et il profite des espaces pour frapper. Mignolet repousse, Prevljak est attentif et réduit l'écart (63', 1-2). Le doute envahit alors les rangs du champion en titre: ils ne ressortent plus, n'arrivent plus à conserver la balle et concèdent des occasions. Simon Mignolet doit d'ailleurs jouer les pompiers de service devant Nuhu, malgré l'entrée de Balanta.

Eupen pousse tant et plus, mais la défense du Club tient bon. Dans les dernières secondes, Rits sert même Adamyan qui plante son premier but pour le Club et rassure les siens (90', 1-3)Au classement, le Club reste donc à 9 points de l'Union mais repasse surtout devant l'Antwerp. Cependant, les Brugeois devront être plus consistants dans une semaine, puisque c'est le Great Old qui se déplacera au Jan Breydel.