Malines et le Cercle se quittent sur un nul offensif et engagé

On a eu droit à près de 15 minutes de folie derrière les anciennes casernes.

On le sait, en cette fin de saison, Malines et le Cercle sont deux équipes qui peuvent encore terminer cet exercice sur une note positive: une qualification pour les playoffs 2 ... ou même le top 4 dans le cas de Malines. Pour cela, les hommes de Vrancken ne doivent plus perdre de plumes en chemin.

Durant une bonne demi-heure, on ne va pas se mentir, on s'ennuie un peu. Tout le monde craint tout le monde et on ne veut pas se désorganiser. On a tendance à dire, dans ces cas-là, qu'il faut un but ou un évènement pour déclencher les hostilités. C'est ce qu'il se passe à la demi-heure de jeu quand Cuypers rappelle à tout le monde qu'il est sur le terrain en trompant un Didillion pas sur ses appuis. Ce but va tout simplement mettre le feu sur la pelouse, car le score sera de 2-2 15 minutes plus tard.

Les Malinois enchainent, galvanisés par leur public et le score en leur faveur. Vinicius, esseulé aux 16 mètres, trompe Didillion qui ne pouvait cette fois pas grand chose. Mais les Malinois ont une faiblesse cette saison: les coups de pied arrêtés. Cela tombe bien pour leur adversaire du jour, qui possède en Hotic un orfèvre en la matière. Il dépose le ballon, sur coup franc, sur la tête de Daland. Et une minute plus tard, c'est une nouvelle fois sur un corner du tout récent papa que Denkey trompe un Coucke surpris par un ballon qui traîne dans son rectangle. Quelle fin de première période.

Après la pause, c'est une autre musique. Le feu d'artifice a laissé place à la nervosité, invitée sur la pelouse par l'envie des deux équipes de prendre les trois points. Du coup, les cartons jaunes commencent à sortir de la poche de l'arbitre alors que les occasions n'arrivent plus. A ce petit jeu, le premier qui craque est Van Der Bruggen, un coutumier du fait: une première jaune par maladresse, une seconde pour une faute complètement stupide au milieu du terrain et le Cercle doit défendre son point en infériorité numérique. Mais cela ne dure pas fort longtemps puisque Vinicius imite le Brugeois et est expulsé exactement pour la même raison.

Le jeu se ferme alors pour le dernier quart d'heure, après un arrêt 5 étoiles de Didillion sur une frappe de Schoofs. Au classement, personne n'est vraiment content. Le Cercle pourrait être distancé par Genk alors que Malines pourrait l'être par Anderlecht. Mais on ne s'est pas ennuyé devant cette rencontre, et c'est l'essentiel.