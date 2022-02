Le Club retourne l'Antwerp et est le grand gagnant du top 4

Le Club de Bruges a su réagir et a retrouvé de sa superbe contre des Anversois qui ont abandonné la rencontre très tôt dans le match.

Après le nul de l'Union à domicile contre Eupen, puis celui du Sporting d'Anderlecht en déplacement à OHL, la donne était simple pour le Club de Bruges: il fallait l'emporter pour être le grand gagnant du top 4. Mais pour l'adversaire du jour, l'Antwerp, c'est exactement pareil. Cela nous donne donc un match serré avec beaucoup de pression.

Le Club, devant ses supporters, prend les choses en main et alerte Butez à plusieurs reprises. Ce dernier s'en sort cependant à chaque fois, que ce soit devant Rits, Lang ou Adamyan. Et quand le gardien français ne stoppe pas le cuir, c'est Seck qui s'en charge, en étant au four et au moulin.

Puis tout va s'emballer... à cause du soleil et de Mignolet. Les Anversois ont leur premier corner, Seck place une tête en cloche qui ne semble pas dangereuse, mais le gardien local se troue en ayant le soleil dans les yeux. Si le ballon est sauvé sur la ligne, Frey est en embuscade pour ouvrir le score (29', 0-1). C'est un petit hold-up au vu de la prestation des deux équipes, mais le champion en titre va retourner la situation.

Skov Olsen, sur la droite, se joue de Vines et adresse un superbe centre pour Odoi qui est le seul joueur en mouvement et à aller au ballon. Sa tête rageuse fait chavirer le Jan Breydel (31', 1-1). La pression est alors intense pour le Great Old, qui va craquer à la suite d'une frappe de Buchanan déviée par le bras de Verstraete. Le penalty est sifflé, Vanaken ne tremble pas (36', 2-1).

Après le retour des vestiaires, l'Antwerp n'y est absolument plus. Le Club peut gérer la rencontre à sa guise en ayant quelques petites occasions, via Lang ou Rits, mais pas de quoi fouetter un chat. Cependant, Buchanan va une nouvelle fois sortir du lot pour déborder sur la gauche, profiter d'un contre favorable pour servir Adamyan qui reprend de façon acrobatique (59', 3-1). La rencontre est pliée, car les hommes de Priske sont portés disparus dans cette rencontre. Les joueurs de la Venise du Nord vont plier ce duel une fois pour toute grâce à une superbe frappe de Skov Olsen (63', 4-1).

Le Club de Bruges est donc le grand gagnant de ce week-end de Pro League, puisque c'est la seule équipe du top 4 à l'avoir emporté. Ils reviennent à 7 points de l'Union, le tout avant de jouer La Gantoise en Coupe de Belgique et de se rendre à Seraing. Une nouvelle semaine décisive pour le Club.