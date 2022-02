Une Union transparente se casse les dents sur l'AS Eupen

Les absences de Deniz Undav et Dante Vanzeir n'expliquent pas tout ...

En fait-on trop au sujet de l'absence de Dante Vanzeir et Deniz Undav pour le compte de l'Union ce samedi face à Eupen ? C'était à charge pour Kaoru Mitoma et Alex Millan de le prouver, puisque Felice Mazzù, optant pour un système inchangé, leur avait fait confiance d'emblée. Et on s'est dit en début de rencontre que le leader allait faire suffoquer l'AS Eupen : les corners s'enchaînent, mais les Pandas font bloc, Millan et Lapoussin cafouillent un peu et la tempête passe.

Eupen plie, mais ne romp pas, et l'Union perd rapidement de sa superbe : les gestes techniques manqués sont nombreux dans le chef de Teddy Teuma, notamment. Comme c'est déjà arrivé, l'USG est à la peine face à un bloc bas ; seul Lazare, comme souvent, tire son épingle du jeu, et c'est lui qui alerte le plus franchement Nurudeen, à deux reprises (28e, 45e). Côté Eupen, on se contente de faire le gros dos et Moris passe un match tranquille.

© photonews

Alors qu'on espérait voir un peu plus de spectacle en seconde période, c'est l'inverse qui se passera : devant des Pandas ayant abandonné toute idée même d'offensive, l'Union offrira un spectacle si dénué d'inspiration qu'on se demande même si Vanzeir et Undav auraient pu aider. Nurudeen n'est pas alerté avant la dernière demi-heure, très vaguement, sur des actions d'Amani (65e) et un centre de Nieuwkoop (68e).

Au fil du match, les espaces s'ouvriront à peine, et l'USG se montrera tout aussi inefficace, comme prenant systématiquement les mauvaises décisions, à l'image d'un duo Millan-Mitoma qui aura bien manqué l'occasion de prouver qu'il était celui de la situation. Au-delà de cette piètre prestation unioniste, le duo Agbadou-Amat aura été intraitable, jusqu'au bout, et permet à Eupen de prendre un précieux point au Duden, où Undav sera de retour la semaine prochaine. C'est déjà ça ...