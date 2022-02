Genk domine Courtrai et se relance

Les Limbourgeois ont offert une très bonne prestation et se sont imposés grâce à deux buts inscrits en quelques minutes.

Genk, sans Theo Bongonda - sur le banc - et Arteaga - suspendu - s'est imposé sans trop de problème face à Courtrai (2-0).

Les Limbourgeois débutaient la rencontre en se portant très vite vers l'avant. Courtrai était quasi inexistant et était complètement mangé dans tous les secteurs du jeu. Kristian Thorstvedt était omniprésent. Sa frappe était captée par Ilic (8e), sa tête était trop croisée et manquait le cadre ensuite (9e).

Genk poussait. Thorstvedt s'infiltrait dans le rectangle et mettait en retrait pour Onuachu. Le Nigérian frappait en plein sur Ilic (14e). Avant d'ouvrir le score deux minutes après. Un corner rentrant d'Ito était repris de la tête et la Cegeka Arena exultait (16e).

Courtrai en avait plein les pattes et n'arrivait pas à ressortir proprement. Thorstvedt, encore lui, créait le danger et remettait en retrait, Ilic sauvait les meubles (19e).

La défense de Courtrai se dégageait très mal, et en payait le prix. Un centre arrivait sur la tête d'Onuachu, qui remettait intelligemment pour Paintsil qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (22e).

Le Ghanéen était tout prêt de planter une seconde rose, mais sa reprise de volée passait à côté (37e).

Genk se faisait ensuite très peur. Lucumi ratait son dégagement, Messaoudi en profitait et frappait, Vandevoordt était attentif et détournait le ballon (38e).

Une première mi-temps largement à la faveur des Limbourgeois, qui étaient tout près de prendre le large. Onuachu s'élevait plus haut que tout le monde, Ilic sortait le très grand jeu (45e).

Courtrai tentait de réagir, en vain

Les supporters de Genk entamaient la seconde période avec des fumigènes, les hommes de Karim Belhocine avec de meilleurs intentions. Bonne course de Mbayo, qui mettait Palaversa en orbite. Il frappait mais Vandevoordt intervenait superbement (47e). Une nouvelle frappe de Palaversa était détournée par le jeune gardien. Courtrai et Selemani ne profitaient pas du rebond (55e).

Genk poussait pour marquer le 3e but, mais se découvrait derrière. Sur un énième corner Sadick se heurtait à un Ilic énorme, il relançait directement du pied et Mbayo partait en profondeur ; mais poussait trop loin son ballon en allant défier Maarten Vandevoordt (59e).

Courtrai semblait presque déposer les armes, et Genk manquait l'occasion de définitivement tuer le match. Onuachu était décalé parfaitement par...Thorstvedt (quel match de patron du Norvégien), mais était stoppé une nouvelle fois par Ilic (73e).

Sans son gardien serbe, qui s'interposait en fin de match face au jeune Németh - monté à la place d'Onuachu - Courtrai aurait pu encaisser bien plus de buts. Les Courtraisiens sont désormais à 7 longueurs de leur adversaire du jour et ne joueront probablement pas les play-offs 2. 8e avec 44 points et 8 de moins sur Anderlecht, Genk veut encore croire au top 4.