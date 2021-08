Suivez en direct commenté la rencontre entre le Standard de Liège et l'Antwerp

Ce dimanche (13h30), le Standard de Liège accueille l'Antwerp à Sclessin lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Ce dimanche, le Standard de Liège aura à coeur de confirmer sa bonne forme et d'enchaîner un deuxième succès de suite contre l'Antwerp. Le Great Old n'a toujours pas pris le moindre point et espère revenir de Sclessin avec un bon résultat.

Pour cette rencontre, Mbaye Leye peut compter sur l'ensemble de son noyau. Le T1 des Rouches devrait aligner son onze type : Bodart, Siquet, Al-Dakhil, Laifis, Sissako, Gavory, Cimirot, Bastien, Raskin, Muleka, Klauss.

Du côté des visiteurs, Priske avait fait savoir en conférence de presse que Michel-Ange Balikwisha pouvait jouer tout comme Johannes Eggestein, l'une des deux nouvelles recrues du matricule 1 (Vines n'est pas encore disponible). Néanmoins, il est peu probable de les voir débuter la rencontre.

Voici le onze probable anversois : Butez, Buta, De Laet, Seck, Quirynen, Verstraete, De Sart, Benson, Fisher, Gerkens, Frey