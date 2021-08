Brian Priske savoure : "La performance de mes joueurs a été incroyable"

Festival de buts ce dimanche à Sclessin dimanche après-midi lors de la troisième journée de Jupiler Pro League. L'Antwerp a humilié le Standard de Liège (2-5) grâce à un quintuplé de Michael Frey.

Après son zéro pointé, l'Antwerp avait à coeur de prendre ses premiers points ce week-end. C'est chose faite avec une lourde victoire au Standard de Liège. "C'est une belle victoire", a déclaré Brian Priske en conférence de presse. "Je pense que le Standard est une très bonne équipe et qu'ils ont fait de bonnes choses jusqu'à maintenant. La performance de mes joueurs a été incroyable. La façon dont ils ont travaillé défensivement et bien sûr nous avons vu la qualité offensive", a souligné Priske en faisant référence au quintuplé de Frey, mais pas seulement. "Fischer, Gerkens, Jelle Bataille et Buta ont aussi été très bons."

Le matricule 1 compte désormais 3 points sur 9. "Espérons que c'est la première de nombreuses victoires", a poursuivi Priske. "Le football n'est pas toujours facile, surtout quand un nouveau staff arrive avec une nouvelle façon de travailler. Parfois, cela prend un peu plus de temps. Chaque semaine, c'est de mieux en mieux avec nous. Cette semaine, nous avons pu accueillir un certain nombre de nouveaux joueurs. De plus, les joueurs que nous avions déjà dans notre vestiaire commencent à montrer plus de qualité dans leur jeu", a conclu le technicien danois.