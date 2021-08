Mbaye Leye après l'humiliation subie contre l'Antwerp: "Une défaite qui fait mal"

Le Standard de Liège a pris l'eau ce dimanche contre l'Antwerp (2-5) qui a pu compter sur un Frey en état de grâce. Le Suisse s'est offert un véritable festival en plantant un quintuplé à Sclessin.

Premier coup d'arrêt pour le Standard de Liège qui comptait 4 points sur 6 avant cette déconvenue à domicile. "Une défaite qui fait mal. On se rend compte que cette recherche de la régularité n'est pas évidente. Enchaîner est compliqué", a confié d'emblée Mbaye Leye. "C'est notre première défaite et il faut apprendre des erreurs effectuées aujourd'hui. Nous avons fait de mauvaises passes et commis des erreurs évitables. Quand on revient à 1-2, il fallait garder la pression et nous prenons directement un troisième but derrière. L'Antwerp a bien joué et a été efficace contrairement à nous. Sans parler de Frey qui a été excellent grâce à un très bon collectif", a souligné le technicien sénégalais.

Le T1 des Rouches ne panique pas pour autant après cette gifle. "Nous sommes en reconstruction et l'Antwerp, malgré son zéro pointé avant cette rencontre, avait un très bon niveau de jeu et aurait pu compter un 6 sur 6. Nous avons affronté une bête blessée qui a disputé une solide rencontre. Il faudra répondre présent la semaine prochaine au Beerschot, une équipe qui va mal", a conclu Mbaye Leye.