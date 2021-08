Michael Frey s'est offert un incroyable festival à Sclessin : "C'est un jour spécial pour moi"

Le Standard de Liège s'est fait humilier ce dimanche lors de la troisième journée de championnat. Les Rouches ont chuté lourdement à Sclessin contre l'Antwerp (2-5).

Michael Frey s'est offert un incroyable festival à Sclessin ce week-end. Le Suisse a planté un quintuplé contre le Standard de Liège permettant ainsi à l'Antwerp d'enregistrer sa première victoire cette saison. "C'est un jour spécial pour moi, c'est la première fois que cela m'arrive. C'est vrai que je suis un peu surpris. J'ai toujours rêvé de marquer plus que des triplés", a confié le buteur du matricule 1 à l'issue de la rencontre.

© photonews

L'ancien joueur du Fenerbahçe n'oublie pas ses partenaires. "Nous avons bien joué et créé plusieurs occasions. J'ai été très bien servi, trois buts de renard des surfaces où j dois juste la pousser au fond et deux tirs à distance", souligne-t-il. "Après deux défaites, cette victoire fait du bien au moral. Mes objectifs personnels ? Je suis à six buts pour l'instant mais je ne me fixe rien. Je veux juste gagner avec l'Antwerp, rien d'autre", précise l'ancien joueur de Waasland-Beveren qui a été applaudi après des supporters liégeois à son remplacement. "C'est toujours sympa et spécial. Merci à eux", a conclu Frey.