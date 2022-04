Malines se fait peur face à Courtrai mais se qualifie pour les play-off 2

Match prolifique et animé entre les deux KV. Courtrai peut avoir des regrets : les Kerels ont loupé un penalty en fin de match.

Niveau Malinois, Wouter Vrancken aligne Peyre, Vanlerberghe et Van Hoorenbeeck en défense. Pour le reste du 11, c'est le même que d'habitude, avec notamment le trio Schoofs - Storm - Cuypers. Gouet, Engvall et Shved sont sur le banc.

Karim Belhocine et son KVK jouent en 4-2-3-1. A noter que Palaversa et Benchaib sont titularisés au milieu. Selemani et D'Haene sont absents, blessés, tout comme Vandendriessche.

Le match commence sur les chapeaux de roue : un coup-franc est vite joué par Mbayo. Reynolds déboule sur l'aile droite et centre. Coucke manque sa sortie, cela profite - avec pas mal de réussite - à Benchaib. Première titularisation, et premier but pour l'ancien joueur de Charleroi (7e).

Mais Malines doit gagner, et se repositionne très vite dans ce match. Un corner rentrant de Schoofs est repris en première zone par Walsh. Troisième but de la saison pour le latéral malinois (15e).

Le match continue avec la même intensité, la même animation. Moreno récupère une passe manquée, déboule sur le coté puis dribble trois joueurs de Malines. Sa frappe est contrée (23e). Dans la foulée, un bon corner est repris par Sainsbury. La tête de l'Australien passe juste à côté.

Malines réagit : un superbe centre de Schoofs arrive vers Hairemans - très actif en première mi-temps. Le numéro 7 malinois s'arrache et remet sur Cuypers. La frappe à la retourne de l'attaquant fuse juste à coté du poteau (29e). Hairemans est à nouveau tout près de faire basculer le match, mais Ilic intervient très bien (31e).

La rencontre est intense, cela va de rectangle en rectangle. Messaoudi tente de loin avec une frappe puissante, Coucke s'envole et dévie en corner (36e).

Une dernière occasion, avec un centre de Walsh vers Storm, qui reprend trop mollement (40e).

10 minutes de folie

Ce match, déjà très agréable, allait ensuite offrir un enchaînement de buts et d'occasions d'une intensité rare.

Kadri récupére un ballon perdu au centre par Vinicius et sert Benchaib. Il décide de prendre sa chance de loin et nettoye la lucarne de Coucke (47e). Mbayo est tout près d'inscrire un nouveau but peu de temps après (50e).

Courtrai s'effondre ensuite. Storm talonne vers le jeune Van Hoorenbeeck, son centre à ras de terre est canonné dans la lucarne par Cuypers (53e). Storm rentre dans le jeu et place à côté dans la foulée. Mrabti sert ensuite très intelligemment Hairemans, qui place et fait 3-2 (56e) !

Les minutes s'engrangent ensuite un peu plus lentement, Courtrai n'y arrive plus vraiment et est dominé. Jusqu'à ce Messaoudi se fasse accrocher dans le rectangle par Van Hoorenbeeck. Monsieur Dierick indique le point de penalty. L'Algérien s'élance et transforme, mais Kadri rentre trop tôt dans le rectangle et annule le but. C'est ensuite Coucke qui part ensuite du bon côté et sauve le penalty. Vinicius est tout près de l'autogoal, mais c'est sauvé par Peyre sur la ligne (74e).

Courtrai perd ensuite le fil du match, malgré les 5 changements effectués. Storm puis Cuypers (82e) sont tout près de tuer tout suspens. Des centres des nouveaux-venus Shved et Engvall ne trouvent pas preneur.

Grâce à cette victoire - pas déméritée mais compliquée - Malines se qualifie d'ores et déjà pour les play-off 2 et se déplacera sans pression au Club de Bruges pour la dernière journée de la phase classique.