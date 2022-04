Sans forcer, le Club met la pression sur l'Union

Le Beerschot est déjà en vacances, direction la D1B. Le Club de Bruges en a profité pour s'assurer trois points sans forcer.

Parfois, tout est réuni pour voir un bon match. Une belle ambiance, deux belles équipes ambitieuses, des occasions. Mais ce vendredi au Kiel, c'est absolument tout le contraire que les deux équipes ont proposé.

Premièrement, il n'y avait pas de supporters (le Beerschot paie le mauvais comportement de ses fans lors du Derby), ce qui donne à cette rencontre des airs de match "Coronavirus". Ensuite, on ne va pas de mentir, le Beerschot ne semble plus du tout concerné par cette fin de championnat puisque la descente de l'équipe est actée.

Enfin, les Brugeois ont tellement dominé la première période sans jamais être mis en difficultés qu'on a eu droit... à une rencontre digne d'une joute amicale. Un premier but annulé pour une position de hors-jeu, une tête de Vanaken sur la barre, quelques arrêts de Lejoly (qui remplace Biebauw) devant Skov Olsen avant que le Danois ne se joue de la défense adverse afin de servir Lang pour l'ouverture du score (19', 0-1). On peut pratiquement dire que le plus dur est fait pour les joueurs de Schreuder qui se promènent jusqu'à la pause.

Après la mi-temps, Bruges va s'assurer une soirée encore plus tranquille puisque Skov Olsen frappe, Rits dévie en voulant éviter le ballon, ce dernier rentre dans les filets (47', 0-2). C'est encore plus tranquille quand Skov Olsen, encore lui, sert parfaitement Vanaken qui offre un caviar à De Ketelaere (52', 0-3). Cela s'annonce difficile pour les Rats.

Alfred Schreuder décide alors de faire quelques changements dont celui dont on a parlé toute la semaine: Jack Hendry. Ce dernier fête bien cela en laissant traîner le pied sur Van Den Bergh. Le penalty ne fait aucun doute et est transformé par Shankland (67', 1-3). Dans la foulée, les Brugeois concèdent quelques occasions mais au final, sans forcer, s'imposent donc au Kiel.

Au classement, le Club de Bruges met la pression sur l'Union en revenant à deux points des hommes de Felice Mazzù qui se déplaceront à Sclessin ce dimanche.