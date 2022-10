Du courage, du caractère et de l'efficacité: Charleroi s'impose contre l'Antwerp

Les Zèbres ont sorti le bleu de travail ce dimanche soir et sont récompensés par trois points.

On le sait, depuis plusieurs semaines, le Sporting de Charleroi est dans le trou. Il y a une semaine, Edward Still a été débarqué et Frank Defays assure l'intérim pour relever la tête. Ce dimanche, c'est l'Antwerp qui se rendait sur la pelouse des Zèbres. Du côté de la composition, pas de révolution si ce n'est le retour de Koffi entre les perches.

Si Defays avait demandé de l'énergie et du plaisir durant la semaine, le match ne le démontre pas. Ce n'est pas la faute de ses joueurs, mais plutôt à cause de la prestation de l'adversaire. L'Antwerp joue très haut et tente de tromper la vigilance de Koffi. Cependant, ce dernier est dans un grand soir. Il s'interpose sur toutes les frappes anversoises, et surtout sur celles de Stengs.

Ce qui devait arriver arriva : sur un contre, ou plutôt sur un ballon perdu par De Laet, Mbenza part dans la profondeur et sert Zorgane dans la profondeur, ce dernier offre son tout premier but en Belgique à Benbouali, inexistant jusqu'ici (35', 1-0). Dans la foulée, Koffi sort encore le grand jeu face à Stengs qui avait profité d'une superbe talonnade de Janssens.

Après la pause, la physionomie du match ne change pas vraiment. Les hommes de Van Bommel veulent revenir au plus vite, mais il est clair que le jeu est stéréotypé. Seul Stengs arrive un peu à secouer le cocotier, mais son dernier geste n'est jamais réellement le bon. Van Bommel tente le tout pour le tout, avec l'entrée de Frey aux côtés de janssens, ce qui n'était plus arrivé depuis la rencontre au Standard.

Cependant, rien ne change dans ce duel, malgré une superbe tête de Janssens sur la balle à la 96ème minute. Sans briller, mais avec du caractère, de la volonté et un soupçon de réalisme, le Sporting de Charleroi s'impose et se relance dans ce championnat. Pour l'Antwerp, après un début de championnat supersonique, c'est la soupe à la grimace.